Iliad, la Giga 180 offre un doppio regalo: c'è anche la Fibra scontata

Per riuscire nella sua impresa, Iliad aveva bisogno certamente di un grande impatto che potesse in qualche modo fungere da ottima presentazione. Durante gli ultimi anni infatti si è vista la grande inflessione di questo provider nel proporre le offerte sempre più vantaggiose, proprio come il primo giorno.

Un insieme di offerte è sempre stato il preferito dagli utenti, ovvero quello delle Giga. Le soluzioni di questa gamma si sono presentate in più salse, sempre piene di giga e soprattutto con prezzi molto più bassi del solito. Chi adora avere davvero tutto ogni mese senza dover pagare troppo, è capitato nel posto giusto in quanto Iliad ha diffuso di nuovo la sua vecchia Giga 180. Quantità e qualità sono gli aspetti principali, ma la convenienza è ciò che consente a tutti di scegliere ad occhi chiusi.

Iliad: le offerte più forti sono le sue, ecco la dimostrazione con la Giga 180

Con molti giga sono sempre le offerte di Iliad a richiamare più utenti, esattamente come è accaduto nelle ultime settimane. Il lancio dell’ultima proposta è stato fondamentale per rubare ancora più clienti agli altri gestori. La Giga 180 è quel che serviva per ravvivare la situazione, la quale infatti è tornata più viva che mai.

Al suo interno ci sono minuti e messaggi senza limiti verso ogni gestore mobile e fisso con 180 giga in 5G. Il prezzo è di 9,99 € è proprio per questo c’è l’accesso libero ad un’altra promozione, quella in fibra ottica che costa infatti solo 19,99 € per chi ha offerte mobili da 9,99 €. Si tratta di un’agevolazione che solo gli utenti Iliad possono avere e che garantisce due offerte straordinarie.

Ovviamente il gestore non pone alcun limite di utenza, in quanto tutti possono scegliere la Giga 180 liberamente dal sito ufficiale. Il 5G è gratis per sempre, esattamente come il prezzo che dura senza mai cambiare.