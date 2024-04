Molti possessori di smartphone Android lamentano spesso la lentezza del dispositivo dopo un po’ di tempo dal suo acquisto. Questo processo è abbastanza normale. Infatti, tutte le applicazioni installate insieme ai loro relativi aggiornamenti diventano sempre più numerosi e richiedono allo smartphone molte più risorse che inficiano, di conseguenza, la sua rapidità. Se da una parte questo processo è inevitabile a causa di queste dinamiche, dall’altra è possibile trovare una soluzione, anche se parziale.

Come alleggerire gli smartphone Android

Un primo passo riguarda la disinstallazione di tutte le applicazioni superflue e inutilizzate sul proprio dispositivo per poi riavviarlo. C’è però un trucco che permette di aumentare l’efficienza dello smartphone in modo semplice e che non comporti particolari rinunce. Per poter velocizzare il proprio smartphone Android bisogna intervenire sulle animazioni e sulla loro velocità. Questo permetterà di ottenere due importanti effetti. Il primo è che il dispositivo, in questo modo, viene alleggerito così da poter funzionare in modo rapido preservando allo stesso tempo anche la durata della batteria. Il secondo, invece, permette di cambiare la velocità con cui l’utente Android vede le animazioni e interagisce con il proprio dispositivo.

Nel dettaglio, per abilitare queste opzioni è importante munirsi del numero build, il codice che identifica lo smartphone. È possibile trovarlo nella pagina denominata “Informazioni del telefono”. Una volta trovato questo dettaglio, sotto la voce “numero buid” o “versione Android” basterà cliccarci 7 volte, inserendo quando richiesto il codice di blocco dello smartphone. A questo punto, se seguiti tutti i passaggi correttamente sarà visibile la scritta “Ora sei uno sviluppatore”. A questo punto è possibile personalizzare le animazioni, rendendole più veloci e velocizzando così anche gli smartphone stessi.

Per farlo basta cliccare sulla sezione animazione, dove sono disponibili tre impostazioni: scala animazione finestra, transizione e durata animazione. Per aumentare la velocità basta cliccare su queste voci e spostare l’indicatore dal livello predefinito (1x). Più è basso il numero di scala maggiore è la velocità delle animazioni. In questo modo si garantisce un funzionamento più rapido per il proprio smartphone.

Le modifiche apportate seguendo questa procedura saranno immediate e visibili. Questa modalità non comporta alcun pericolo di tipo tecnico, bisogna però prestare attenzione alle modifiche su cui si interviene poiché la mancata conoscenza informatica può creare confusione. Se non si vuole più mantenere queste impostazioni basta ripetere la procedura e selezionare la velocità 1x.