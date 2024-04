Dopo mesi di attesa alle stelle, finalmente la nuovissima Tesla Model 3 Performance con gli aggiornamenti Highland ha fatto il suo debutto, portando con sé una carica di potenza, dinamismo e tecnologia all’avanguardia senza precedenti. Lo stesso Elon Musk, proprietario dell’azienda, ha definito l’auto come la più scattante e avente le più alte prestazioni mai creata.

La Tesla Model 3 Performance 2024 possiede un motore elettrico di ultimissima tecnologia in grado di erogare oltre 460 cavalli, consentendo all’auto uno scatto da 100 km/h in appena 3,1 secondi netti. La sua velocità più estrema tocca i 262 km/h. La velocità straordinaria non colpisce negativamente l’autonomia che è di ben 528 km secondo il ciclo WLTP.

La Tesla Model 3 Performance rispetterà le aspettative di Elon Musk?

I cerchi in lega da 20 pollici, abbinati ai nuovissimi pneumatici Performance estivi, assicurano una virata in curva precisa e sicura, una migliore prevedibilità e una trazione più efficace in uscita, sia sull’asfalto che su una pista da corsa. Grazie alla tecnologia di smorzamento adattivo, gestita tramite il software Tesla e integrata nel VDC, vi è una manovrabilità eccellente per il guidatore. I sistemi di trazione e le sospensioni sono stati ulteriormente modificati e resi migliori, in modo da creare una rigidità strutturale superiore, con molle, barre antirollio e bush aggiornati per un telaio ancor più reattivo ai comandi del pilota.

La modalità Track integra i comandi adattivi delle sospensioni con un powertrain ottimizzato, rispondendo al momento agli input dati dal conducente. Se un tempo la Model 3 Performance si distingueva poco dagli altri modelli della gamma, ora è un veicolo completamente diverso ed implementato sotto ogni aspetto. Tesla ha anche rinnovato il design esterno e interno, con nuovi paraurti, una migliore aerodinamica e prese d’aria integrate. Dentro si trovano i sedili Sport e finiture in fibra di carbonio, che donano all’abitacolo un aspetto distintivo.

In Italia, la nuova Tesla Model 3 Performance parte da un costo di base di 55.990 euro e le consegne sono previste dal secondo trimestre di quest’anno. La Tesla Model 3 a trazione posteriore, invece, ora costa 40.490 euro, con uno sconto di 2.000 euro rispetto al prezzo di appena qualche giorno fa.