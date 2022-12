Iliad è folle, solo oggi la Giga 120 costa 7,99 euro al mese per sempre

Iliad sta facendo parlare di nuovo di sé in questi giorni grazie all’offerta lanciata sul sito ufficiale. Dopo diverso tempo è infatti ritornata alla grande, con una modifica importante che chi ancora doveva sottoscriverla accoglierà certamente di buon grado.

La promozione in questione nessuno se l’aspettava, a maggior ragione coloro che hanno perso il treno più volte. L’offerta migliore di Iliad, o meglio una delle più interessanti lanciata dal gestore, è tornata a più riprese per poi scomparire di nuovo, lasciando coloro che volevano sottoscriverla a bocca asciutta. Adesso che sembrerebbe quindi essere il momento propizio, ci sarebbe una ragione in più per portare a casa la migliore Promo che esiste per qualità e quantità oltre che per convenienza.

Iliad consente ancora per qualche giorno di avere la sua migliore offerta per un prezzo mensile di 7,99 €, ci sono 120 giga in 5G

La Giga 120 di Iliad è infatti di nuovo disponibile sul sito ufficiale con una novità eccezionale che riguarda il prezzo di vendita mensile. Basta infatti sottoscrivere la promozione in questione ora o fino al prossimo 16 dicembre per avere a disposizione un prezzo mensile di soli 7,99 € per sempre. Ovviamente non ci sono modifiche all’interno dei contenuti della promozione, la quale resta sempre uguale. Gli utenti che la porteranno a casa potranno infatti restare tranquilli ogni mese con minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili, messaggi senza limiti verso chiunque e infine con 120 giga per connettersi al web. Ricordiamo poiché Iliad riconosce a tutti i suoi clienti la connessione in 5G praticamente gratis, senza costi aggiuntivi.