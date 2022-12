Iliad è incredibile, solo oggi la Giga 120 a 7,99 euro al mese

Quando arriva un provider molto importante e cambia il prezzo di una delle sue offerte, tale gesto fa di certo tanto rumore. Questa volta il tonfo è stato in positivo, visto che Iliad ha lasciato cadere sui nuovi utenti in arrivo un prezzo mensile stratosferico per la sua promozione attualmente di punta.

Nessuno se lo aspettava e a quanto pare tutti quelli che avevano scelto di arrivare dalla parte di Iliad, ora saranno ancora più contenti. Ovviamente ricordiamo che tutto durerà ancora per poco tempo, per cui conviene affrettarci e soprattutto controllare il Countdown attualmente disponibile sul sito del celebre gestore.

Iliad propone ancora la sua migliore offerta ma questa volta con una differenza importantissima: è cambiato il prezzo

Sottoscrivere a prezzo vantaggioso le promozioni del famosissimo gestore che proviene dalla Francia ma che oggi è italiano a tutti gli effetti è ormai un’abitudine. Chi va infatti dalla parte di Iliad lo fa per risparmiare ma anche per non rinunciare a nessun tipo di contenuto che sia in riferimento ai giga, agli SMS o ai minuti per le telefonate.

La Giga 120, promozione attualmente disponibile sul sito ufficiale del provider, arriva con un nuovo prezzo, il quale differisce rispetto ai soliti 9,99 € al mese. Chi la sottoscriverà infatti potrà avere dalla sua parte tutto il meglio dell’offerta, partendo da minuti senza limiti verso chiunque ed SMS illimitati. Ovviamente sono presenti anche 120 giga per navigare sul web sfruttando la connessione 5G gentilmente omaggiata dal provider. Il prezzo finale, in ulteriore promozione, è di soli 7,99 € al mese per sempre.