Nel corso delle ultime ore il sotto brand di Realme, ovvero Dizo, ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un dispositivo wearable molto interessante. Si tratta in particolare del nuovo Dizo Watch D Plus, uno smartwatch low cost con delle caratteristiche notevoli, tra cui una costruzione in alluminio ed un prezzo di circa 25 euro al cambio attuale. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche.

Dizo Watch D Plus: ufficiale nuovo smartwatch low cost a circa 25 euro al cambio

Nel catalogo di dispositivi wearable a marchio Dizo è stato da poco aggiunto il nuovo Dizo Watch D Plus. Come già accennato in apertura, si tratta di uno smartwatch molto interessante e dal prezzo molto basso. Rispetto agli altri device dell’azienda, quest’ultimo presenta una diagonale del display molto più ampia. Si tratta infatti di una diagonale pari a 1,85 pollici, più grande quindi di circa il 17% rispetto ai suoi predecessori.

Il display, nello specifico, è poi un LCD e risulta curvo su tutti e quattro i lati. Il frame è realizzato in alluminio ed è presente un singolo tasto fisico sul lato. Il nuovo smartwatch a marchio Dizo presenta poi diverse caratteristiche molto utili e smart. Tra queste, abbiamo la possibilità di monitorare circa 100 attività sportive differenti e sono presenti diversi sensori, tra cui quello per misurare il livello di ossigeno nel sangue, quello per misurare il battito cardiaco e quello per monitorare il sonno.

Non manca poi il bluetooth per collegare lo smartwatch al proprio smartphone per monitorare l’eventuale arrivo di notifiche o per controllare la musica in riproduzione. La batteria ha poi una capienza di 300 mAh e, a detta dell’azienda, può garantire una autonomia di circa 14 giorni con un utilizzo standard.

Prezzi e disponibilità

Come già anticipato, il nuovo smartwatch Dizo Watch D Plus sarà distribuito inizialmente per il mercato indiano nelle colorazioni Classic Black, Silver Gray e Deep Blue ad un prezzo al cambio di circa 25 euro.