Nel corso delle ultime ore un nuovo marchio cinese sotto brand di Realme ha presentato ufficialmente un nuovo smartwatch low cost ma comunque molto interessante dal punto di vista estetico. Si tratta in particolare del nuovo DIZO Watch D.

DIZO, il sotto brand di Realme, ha annunciato ufficialmente il nuovo DIZO Watch D

DIZO è un nuovo marchio proveniente da Realme. Come già accennato, quell’ultimo ha da poco presentato sul mercato un nuovo smartwatch. Stiamo parlando del nuovo DIZO Watch D, un device dalla buona scheda tecnica ma con un prezzo decisamente contenuto.

In primis, lo smartwatch dispone di un quadrante squadrato con un display con tecnologia LCD curvo ai lati con una diagonale di 1.8 pollici e con una elevata luminosità pari a 500 nits. Oltre a questo, sono presenti svariati sensori che permettono di monitorare diversi parametri. Tra questi, ci sono quelli per il battito cardiaco e per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue.

Il dispositivo è poi impermeabile fino a 5 ATM e permette di monitorare diverse attività sportive. Non manca nemmeno la possibilità di monitorare le notifiche in arrivo sul proprio smartphone. La batteria, infine, ha una capienza di 350 mAh e impiega circa 2 ore a caricarsi completamente. A detta dell’azienda, può garantire fino a 14 giorni di autonomia.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartwatch DIZO Watch D è al momento disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo di circa 24 euro al cambio attuale. Per ora non sappiamo se anche questo marchio arriverà ufficialmente o meno in Europa. Staremo a vedere.