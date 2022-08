Soundcore, il marchio audio premium di Anker Innovations, ha rinnovato la propria gamma di cuffie con l’introduzione di due modelli di fascia alta appartenenti alla linea Space. Il primo modello è un paio di cuffie on-ear Space Q45 mentre il secondo sono le cuffie intrauricolari Space A40.

La serie Space è pensata per offrire un’esperienza di ascolto unica e priva di disturbi. Infatti, il sistema di riduzione del rumore permette il massimo isolamento per godersi appieno unicamente la musica.

Come confermato da Rock Gao, direttore generale di cuffie e auricolari di Soundcore: “Due delle funzionalità più richieste dai consumatori sono una migliore durata della batteria e migliori prestazioni di cancellazione del rumore. Durante la progettazione del Q45 e dell’A40, i nostri ingegneri volevano offrire ai consumatori un’esperienza di ascolto senza compromessi, non solo con prestazioni ANC straordinarie e durata della batteria leader del settore, ma anche una riproduzione del suono migliorata, perfetta per i viaggi o l’uso quotidiano“.

Space Q45

Con le Space Q45, Soundcore ha sviluppato un nuovo sistema ANC per la cancellazione del rumore e la tecnologia a tre livelli blocca fino al 98% dei rumori ambientali. I padiglioni sono realizzati in memory foam per isolare l’orecchio e al tempo stesso risultare comodi da indossare per il lungo periodo.

Attraverso l’app mobile Soundcore (disponibile su Google Play Store e Apple App Store) è possibile personalizzare la modalità di trasparenza. La qualità audio è assicurata dal un driver da 40 mm le cui prestazioni sono certificati dai marchi LDAC e Hi-Res sia in modalità cablata che wireless. La batteria permette un’autonomia di 50 ore con ANC attivo e 65 ore senza ANC. La ricarica rapida offre 4 ore di autonomia con una ricarica di appena 5 minuti.

Space A40

Le cuffie portano l’esperienza di ascolto ad un livello superiore grazie alla tecnologia Adaptive ANC. Sfruttando i microfoni integrati, è possibile ridurre i rumori esterni fino al 98%. Il driver da 10mm, realizzato in metallo-ceramica, offre bassi potenti e alti nitidi con un sono bilanciati su tutte le frequenze.

Attraverso l’app Soundcore è possibile selezionare diversi profili audio per regolare le cuffie secondo i propri gusti. L’autonomia è di 10 ore con una singola carica che diventano 50 utilizzando il case di ricarica.

Le cuffie Soundcore Space Q45 e Space A40 saranno disponibili a partire da settembre al prezzo rispettivamente di 149,99 € e 99,99 €. Le cuffie saranno acquistabili su Amazon o sul sito ufficiale e la data di commercializzazione sarà comunicata nei prossimi giorni.