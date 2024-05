Motorola Moto G84 è uno smartphone di fascia bassa che vuole ritagliarsi il giusto spazio all’interno di un mercato davvero ricco ed intriso di prodotti di ottima qualità, mettendo a disposizione del consumatore finale specifiche tecniche di tutto rispetto. Il punto forte è sicuramente rappresentato dalla presenza di un display pOLED da 6,55 pollici di diagonale, un FullHD+ con refresh rate a 120Hz, che viene supportato da un processore octa-core di ottima qualità.

La configurazione di base prevede inoltre 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD), sebbene ricordiamo essere disponibile anche una variante meno potente e più economica. La certificazione IP52 garantisce la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere, mentre il sistema operativo Android 13 non viene praticamente personalizzato da Motorola, la quale va ad inserire solamente le Moto Actions come corpo estraneo all’intero sistema.

Correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare i codici sconto Amazon e tantissimi sconti speciali.

Motorola Moto G84: l’offerta più pazza

Motorola Moto G84 viene generalmente commercializzato ad un prezzo di listino di 299 euro, una cifra che di per sé non risulterebbe essere troppo elevata, ma che allo stesso tempo viene ridotta fortemente da Amazon, nell’idea comunque di riuscire ad invogliare il maggior numero di consumatori all’acquisto. Per questo motivo la spesa finale di soli 196,40 euro risulta essere una delle più conveniente dell’ultimo periodo. Premete qui per acquistare.

Tornando a parlare delle sue specifiche tecniche, ciò che attira l’attenzione di molti è anche il comparto fotografico, essendo composto da un sensore principale da 50 megapixel, che viene poi seguito a ruota da un secondario da 8 megapixel, o meglio un ultragrandangolare che punta ad ampliare il più possibile il campo di visivo e di ripresa della scena stessa. Gli utenti potranno infine fare affidamento sulla ricarica rapida a 30W, così da poter tornare ad utilizzare lo smartphone nel più breve tempo possibile.