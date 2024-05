Zero Motorcycles: nuove moto elettriche guidabili anche con patente A1 e A2

Zero Motorcycles è una delle aziende che sta partecipando attivamente alla transizione verso la mobilità elettrica con più attenzione. La società è sul mercato da ormai diversi anni e da quando è nata ha raccolto pareri positivi proprio per le sue proposte a batteria. Non solo presenta moto che rispettano il nostro ambiente, ma costruisce vetture sempre più avanzate e tecnologiche così da potersi adattare od ogni tipo di pubblico.

Di modelli di Zero Motorcycles ne esistono infatti di diversi ed ognuno di essi offre soluzioni ideali per ogni tipo di motociclista, indipendentemente dalla tipologia di guida o dalla potenza del mezzo desiderata. La cosa migliore delle moto Zero è che sono guidabili da chi possiede anche la patente A1 e A2, bisogna scegliere solo il giusto modello.

Le moto per chi ha la patente A1 o A2

Per chi possiede la patente A1, limitata a massimo 11 kW, Zero Motorcycles presenta due modelli specifici che rispettano tale limite: l’S e il DS. Queste moto sono state progettate per migliorare gli spostamenti urbani, con una particolare attenzione alla potenza, alla tecnologia di ultima generazione e ad un design che di certo non passa inosservato. Avranno anche una potenza limitata, ma le prestazioni sono comunque potenti grazie l’introduzione del sistema propulsivo elettrico.

La “S” si basa sulla piattaforma utilizzata in altri modelli di moto del passato, come la SR/S e la SR/F. Questa permette un rapporto imbattibile tra il costo d’uso del mezzo e l’autonomia che si ha a disposizione. In tal caso, la moto con cui abbiamo a che fare è un Z-Force 75-7 e un prezzo competitivo, promette prestazioni superiori e un’esperienza di guida eccezionale. La “DS”, invece, raffigura l’ingresso alla gamma Dual Sport. Qui si parla di comfort e di autonomia anche per i conducenti più giovani o con patente B.

Passando a chi ha la patente A2 e a chi desidera maggiori prestazioni, Zero Motorcycles propone modelli “depotenziati” ma “sbloccabili” oltre il limite dei 35 kW. Il modello in questione permette ai motociclisti di risparmiare evitando l’acquisto di una moto con prestazioni più costose. La DSR MY24 regala a chi la guida un’esperienza potente ed emozionante sia su strada che fuoristrada. Anche la SR MY24 presenta prestazioni impressionanti tramite un fantastico sistema propulsivo in grado di erogare una coppia massima di 140 Nm e avente un’autonomia nel ciclo urbano di 253 km.