L’attesa per il lancio di Windows 11 si fa sempre più palpabile, e una delle novità più rilevanti è l’introduzione dei “Start Menu Companions’. Una funzionalità destinata a rivoluzionare l’interfaccia principale del sistema operativo. Tale aggiornamento, attualmente in fase di sviluppo avanzato, promette di portare un vento di freschezza nel settore delle schermate grafiche. Offrendo una nuova modalità di interazione con i propri dispositivi Windows. Con i “Companions”, i widget diventano protagonisti del MenuStart, posizionandosi ai lati destro e sinistro del display. Ciò significa che gli utilizzatori avranno accesso immediato a tantissime informazioni utili e novità in tempo reale. Senza dover navigare tra diverse finestre o applicazioni.

Windows 11, uno sguardo più dettagliato

Una delle principali sfide per gli sviluppatori di Windows 11 è stata quella di integrare i “Companions” in modo naturale e intuitivo nell’interfaccia utente già esistente. Il risultato è un design pulito e moderno. Il quale permette agli utenti di visualizzare facilmente i widget accanto alle tradizionali icone delle app. Tale approccio mira a rendere l’esperienza di utilizzo più fluida e coesa. Eliminando la necessità di passare da un’applicazione all’altra per ottenere le info desiderate. In più, è previsto anche un livello aggiuntivo di personalizzazione. Così da poter scegliere dove posizionare i vari elementi sullo schermo.

Ma quali sono i vantaggi concreti? Innanzitutto, questa nuova funzione rende l’interfaccia più dinamica e informativa. Fornendo alle persone un accesso immediato a dati rilevanti senza dover aprire nuove finestre. Ad esempio, un widget meteo potrebbe mostrare le previsioni del tempo per la giornata. Mentre un altro mostrerà le ultime notizie giornalistiche del momento. Ancora è previsto un modo più efficiente per gestire le proprie attività quotidiane. Consentendo di visualizzare calendari, promemoria e così via. Insomma queste sono solo alcune anticipazioni che possiamo attualmente fornire a riguardo. Il sistema operativo nasconde tantissime altre funzionalità che non vediamo l’ora di scoprire e provare insieme a voi.