Per tutti gli appassionati del mondo dei motori e del mondo delle macchine sta arrivando una nuova novità se non un bellissimo gioiellino ricco di caratteristiche e dettagli pronto per far impazzire chiunque. A creare la teca di vetro e il gioiello stesso, è stato il grande marchio tedesco Mercedes, che ha introdotto Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio.

Quindi per tutti i fan più attaccati di Mercedes questa nuova notizia è pane per i denti, senza contare le nuove caratteristiche del motore.

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio, e la macchina?

Mercedes finalmente mette le mani sulle nuove vetture aumentando la gamma della nuova CLE Cabrio introducendo la nuova Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio. Macchina fantastica che butta tutta la sua autostima sul suo look fantastico elegante e sportivo al punto giusto, come uscire ogni sera con l’abito perfetto. Oltre a questo per permettersi di sfoggiare questo fantastico look, essa si appoggia a un 6 cilindri in linea turbocompresso con tecnologia Mild Hybrid. Tendendo le informazioni all’oscuro per quanto riguarda il mercato italiano.

La nuova entry di Mercedes rispetto la vecchia ma non vecchia CLE Cabrio, possiede un body kit eccellente con la firma di AMG. Il quale introduce una vasta serie di elementi che le permettono di essere un vero proprio animale. Regalandole quel look aggressivo destinato per dominare le strade.

Il nuovo modello si caratterizza soprattutto per la griglia anteriore AMG, un paraurti che è rivisto, careggiata anteriore e posteriore più larga, nuove minigonne laterali e dei cerchioni da 19 pollici rigorosamente AMG.

Non scendendo nel dettaglio per quanto riguarda spoiler posteriori, scarichi, un abitacolo con strumentazione digitale e sedili in pelle che evitano il surriscaldamento, passiamo direttamente al cuore della macchina.

E il motore?

Stiamo parlando del 6 cilindri in linea turbo di 3 litri di cilindrata con tecnologia Mild Hybrid in grado di erogare 330 kW/449 CV e 569 Nm di coppia per quanto riguarda Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio. Il motore normalmente firmato AMG non poteva che avere un cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G e una trazione integrale AMG Performance. Riguardo sempre le prestazioni la velocità massima viene elettronicamente limitata a 250 km/h, ma si può aumentare a 270 km/h attraverso un pacchetto opzionale.

Da quanto testato 4,4 secondi è il tempo impiegato per fare da 0 a 100 km/h, predisponendo di 5 programmi di guida AMG DYNAMIC SELCT. Ovvero: Slippery, Comfort, Sport, Sport+, e Individual. Oltre a questo Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio può sempre contare sulle sospensioni AMG RIDE CONTROL.