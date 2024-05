Google dopo aver attivato l’uscita display tramite porta USB–C sui Pixel 8 e 8 Pro sembra che ora con un aggiornamento introduca lo stesso anche sui nuovi Pixel 8a. Mishaal Rahman, giornalista che collabora con Android Police e Android Authority, ha dichiarato, infatti, che lo smartphone dispone già dell’hardware necessario.

L’azienda di Mountain View abilitando l’uscita video sui dispositivi Pixel, dalla seconda beta del QPR3 di Android 14, ha permesso ai suoi utenti di collegare in modo semplice i propri smartphone ad un monitor esterno grazie all’uso di un cavo Type–C.

Uscita video con USB-C sui dispositivi Google

È interessante notare che gli smartphone di Google già precedentemente integravano l’hardware necessario; eppure, non era mai stato abilitato via software.

Con l’abilitazione dell’uscita video, dopo aver effettuato la connessione, sul proprio smartphone verrà visualizzato un messaggio che chiede all’utente interessato se desidera duplicare lo schermo su un display esterno. Dopo aver effettuato la scelta il monitor mostrerà lo schermo dello smartphone al centro dello schermo. Lo sfondo si estende così da coprire lo spazio vuoto.

Si tratta di un mirroring di base, ma rappresenta ugualmente un passo avanti importante per i Pixel di Google. In questo modo gli utenti potranno visualizzare foto, video o svolgere altre attività sfruttando un monitor più grande. Questo migliora l’intera esperienza multimediale così come anche la produttività.

Al momento, all’interno del codice è presente una particolare proprietà di sistema. Quest’ultima è impostata su 0. Dunque, la mobilità alternativa DisplayPort è attualmente disabilitata. Secondo quanto riportato sulla versione Beta2 QPR3 imposta la proprietà di sistema su 1 per la serie Pixel 8. In questo modo la funzionalità vinee abilitata.

Sui Pixel 8 le build stabili sono su Android 14 QPR2. È quindi probabile che Google procederà abilitando la funzione su tutti i dispositivi della serie appena verrà rilasciata per tutti la versione stabile QPR3. Il lancio è previsto per il prossimo mese di giugno.