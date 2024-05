Ho. Mobile: OFFERTA ESCLUSIVA per chi passa da Iliad

Di operatori mobili presenti in Italia ce ne sono parecchi e dobbiamo dire che ognuno di essi ha i suoi pregi, così come i suoi difetti. Tra i gestori più recenti, che hanno raccolto approvazione tra l’utenza, c’è Ho. Mobile che presenta offerte economiche, semplici dai prezzi straordinariamente bassi. La sua clientela ha dimostrato di esser sempre soddisfatta dei servizi di cui usufruisce, dettagliati e trasparenti. Cosa molto apprezzata è anche data dall’assenza di vincoli contrattuali nelle tariffe nel caso si trovasse una promo più allettante o si cambiasse semplicemente idea.

Una delle strategie più efficaci di Ho. Mobile è probabilmente quella che si basa sull’attirare volutamente clienti provenienti da altri gestori. Questa volta tocca agli utenti Iliad per il quale Ho, ha creato offerte vantaggiose e molto appetitose, progettate proprio per soddisfare le possibili esigenze mancanti ed avere un risparmio sulla tariffa.

Le promo Ho. Mobile per chi emigra da Iliad

Una delle offerte migliori per i clienti provenienti da Iliad è è quella includente 150GB di dati di navigazione, minuti ed SMS illimitati al costo pazzesco di appena di 6,99 euro al mese. Se poi si dovesse scegliere l’opzione eSIM, la tariffa scende addirittura a 4,99 euro al mese! Un incentivo niente male per coloro che desiderano una soluzione ancora più conveniente e digitale (se il oro device lo consente).

Per i clienti che necessitano ancora più giga per la navigazioni ci sono anche varianti con con 200GB o addirittura 250GB in 5G, il tutto a prezzi competitivi. Se si parla di velocità di download e upload, non si resterà delusi, avendo a disposizione una potenza mai sperimentata. Altra caratteristica che si apprezzerà di Ho. Mobile è l’assenza di costi nascosti e vincoli contrattuali che talvolta possono giocare brutti scherzi. Si ha la possibilità di lasciare l’operatore in qualsiasi momento senza incorrere in penali! Ho. Mobile inoltre offre numerosi ulteriori vantaggi, tra cui la possibilità di personalizzare il proprio numero di telefono e un servizio clienti sempre pronto ad assistere il cliente in caso ve ne fosse bisogno.