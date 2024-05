Il debutto ufficiale di Android 15 è atteso per la seconda metà dell’anno, in occasione del lancio della famiglia Pixel 9. Nonostante la disponibilità delle versioni beta rilasciate per gli utenti, le feature principali del nuovo sistema operativo di Google sono ancora avvolte dal mistero.

L’azienda di Mountain View sta lavorando per rendere il nuovo major update sempre più versatile, migliorando concretamente l’esperienza utente. In attesa dell’ufficialità, scopriamo quali sono le novità più attese.

Nonostante gli analisti non si aspettano grandi cambiamenti dal punto di vista del design, le feature saranno molto interessanti. Una delle novità più interessanti sarà il supporto alla connettività satellitare.

Scopriamo alcune delle feature più interessanti e innovative introdotte da Google che gli utenti potranno trovare su Android 15

Gli utenti potranno inviare messaggi ai propri contatti anche quando la rete è assente. Gli SMS e i le comunicazioni RCS verranno inviate ai satelliti per permettere il proseguo delle conversazioni. Questo lascia intendere che l’invio di messaggi non sarà limitato esclusivamente alle emergenze.

Una gradita novità in arrivo riguarda la funzionalità “Trova il mio smartphone”. Google introdurrà con Android 15 la possibilità di rintracciare il proprio device anche quando spento attraverso un nuovo sistema che sfrutterà il Bluetooth.

Il funzionamento di questo sistema è completamente rivisto rispetto a quanto siamo abituati. Infatti, i device con Android 15 continueranno ad inviare dei pacchetti di dati criptati contenenti l’ultima posizione nota tramite la connettività Bluetooth. I device che riceveranno questi pacchetti li invieranno direttamente ai server Google

Il nuovo sistema di Google introdurrà anche un sistema di gestione della batteria rivisto. Gli utenti potranno ricevere informazioni sempre più importanti sulla gestione dell’autonomia. Verranno forniti dettagli sulla capacità attuale e sullo stato di salute della batteria per capire quando è rovinata e necessita di sostituzione.

Novità anche per le app e la gestione dello spazio di archiviazione. Gli utenti potranno salvare spazio sul device, disinstallando le app non utilizzate frequentemente senza perdere i dati. Infatti, quando sarà necessario, si potrà scaricare l’app e riprendere ad utilizzarla esattamente come l’ultima volta che la si è aperta.