Very Mobile mette a disposizione di alcuni utenti la possibilità di attivare un’imperdibile offerta. Si tratta di Flash Back! XL proposta con una tariffa davvero vantaggioso. Gli operatori coinvolti sono Fastweb, CoopVoce, Iliad e Poste Mobile.

L’offerta mette a disposizione degli utenti minuti ed SMS illimitati oltre che 150 GB di traffico internet. Inoltre, l’attivazione della SIM e la spedizione sono gratis. Il costo mensile della promo è di soli 5,99 euro.

Nuova offerta Very Mobile

Pere rendere la sua offerta ancora più allettante Very Mobile offre la possibilità di ottenere una ricarica omaggio. Se si procede con la sottoscrizione dell’abbonamento entro il 16 maggio gli utenti potranno ottenere un mese di ricarica in omaggio.

Come anticipato, l’offerta VeryMobile vanta ben 150GB di traffico internet. A tal proposito, l’operatore virtuale mette a disposizione dei suoi utenti una connessione senza alcun problema con una copertura del 99,7% in tutta Italia. La rete 4G, inoltre, offre un’esperienza di navigazione fluida e senza particolari interruzioni con una velocità sia di download che di upload fino a 30 Mbps.

Very Mobile, insieme alla sua promo Flash XL, si impegna affinché il suo servizio possa offrire massima trasparenza e flessibilità così da adattarsi alle esigenze degli utenti. Non sono presenti vincoli contrattuali o costi nascosi. Inoltre, è possibile cambiare offerta senza incorrere in penali. Anche il rinnovo mensile è facile da gestire dettaglio che favorisce un’esperienza utente senza pensieri o preoccupazioni. Dettagli che rendono la promo Very Mobile ancor più vantaggiosa.

Se si cerca una promo ricca di contenuti e ad un prezzo conveniente Flash XL è un’opportunità davvero imperdibile per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore. Ricordiamo che oltre i suddetti vantaggi ci sono una serie di servizi inclusi e un’assistenza dedicata. Con questa offerta Very Mobile mette a disposizione degli utenti l’occasione perfetta per cambiare gestore in modo semplice e vantaggioso.