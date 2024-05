L’industria automobilistica italiana si prepara ad accogliere un’innovazione senza precedenti grazie alla rinascita della storica azienda romana, la Giannini Automobili. Quest’ultima ha da poco presentato la sua ultima creazione, la Spettacolo. Si tratta di un vero e proprio capolavoro frutto di una collaborazione unica con Impero di Fabrizio Grandi e Maestri Design. I quali hanno portato alla luce una vettura che fonde l’eleganza artigianale con l’adrenalina delle prestazioni da supercar.

La Spettacolo, di nome e di fatto

La Spettacolo non è solo una versione potenziata dell’Abarth 500. Ma è una vera e propria reinterpretazione dell’iconica city car, portata al livello delle grandi supercar europee. Dotata di un motore 1.4 T-Jet, è in grado di sprigionare una potenza di 250CV e una coppia di 360 Nm. Consentendo accelerazioni fulminee da 0 a 100 mkm/h in soli 5,5 secondi e una velocità massima mozzafiato di 280km/h. Simili prestazioni sono il risultato di oltre 150 giorni di lavoro in prima persona. Durante i quali ogni dettaglio è stato curato con attenzione maniacale per garantire un’esperienza di guida unica e avvincente.

Ma non parliamo solo di una questione di potenza e capacità. Si tratta anche di stile e personalizzazione. La Giannini Automobili ha dedicato particolare attenzione al design della vettura. Quest’ultima infatti si distingue per linee aggressive e dettagli aerodinamici che richiamano il mondo delle corse. Il cofano anteriore, realizzato in alluminio, presenta uno stile ispirato alle macchine da Formula 1. Mentre la parte posteriore è caratterizzata da nuove appendici aerodinamiche e scarichi posizionati strategicamente per massimizzare la performance. All’interno, l’attenzione al dettaglio continua con l’eliminazione della tradizionale “panca” posteriore a favore di sedili monoscocca in carbonio. Contribuendo a conferire un look sportivo e moderno all’ intero abitacolo.

Un pezzo unico, realizzato “su misura”

La personalizzazione è un altro elemento chiave della Spettacolo. Ogni aspetto della vettura è completamente personalizzabile. Permettendo ai clienti di creare un’auto unica che rispecchi i loro gusti e stili di guida. Un configuratore online già disponibile sul sito della Giannini Automobili consente ai potenziali acquirenti di sperimentare infinite combinazioni di colori, materiali e finiture per creare il modello dei loro sogni. E con solo 200 esemplari previsti per la produzione, ogni veicolo sarà un’opera d’arte unica e rara. Assemblata a mano e completamente personalizzata per il suo fortunato proprietario