WhatsApp sta per ricevere un nuovo aggiornamento davvero interessante grazie al quale l’interfaccia della piattaforma diventerà ancora più semplice e minimalista. Non è tutto. Infatti, oltre ai vantaggi estetici, sono previsti anche alcuni miglioramenti riguardo l’utilizzo e l’esperienza utente. Tra queste troviamo delle modifiche funzionali relative al miglioramento dei colori e dei contrasti per ridurre l’affaticamento degli occhi.

L’aggiornamento arriverà su tutte le versioni di WhatsApp sia per Android che iOS. Per il momento solo gli utenti della versione beta hanno potuto visionare i cambiamenti apportati. Presto però le novità potrebbero arrivare anche tutti gli altri dispositivi.

WhatsApp rilascia novità interessanti

Suddetto aggiornamento riguarderà soprattutto la grafica e l’estetica. A tal proposito, una delle novità principali riguarda i colori. Il verde diventerà il colore principale dell’intera app. In questo modo cambiano colore i diversi pulsanti e le icone acquistano anche una forma più arrotondata.

Nel dettaglio, per i dispositivi Android, l’interfaccia dell’app diventa più simile a quella iOS. Infatti, la barra delle schede viene spostata nella parte inferiore dello schermo. Su iOS, inoltre, cambia l’invio dei contenuti multimediali all’interno delle chat con la semplificazione del layout degli allegati. Infatti, quest’ultimi non verranno più visualizzati a schermo intero.

Per quanto riguarda la modalità scura di WhatsApp è previsto un cambiamento per la tonalità di grigio. Quest’ultima diventerà più scura per aumentare il contrasto e migliorare la leggibilità del testo.

Una delle novità che maggiormente potrebbero apprezzare gli utenti riguarda l’introduzione di filtri. Quest’ultimi sono utili per la selezione di chat e messaggi. In questo modo sarà possibile trovare le proprie conversazioni in modo semplice ed immediato.

Inoltre, è prevista l’introduzione di animazioni e sfondi per le chat. Dettagli che permetteranno di personalizzare la propria esperienza con la piattaforma. Saranno anche integrate delle novità per quanto riguarda la posizione dei pulsanti per rendere l’interfaccia di WhatsApp più ordinata e minimalista.