Un risparmio assolutamente degno di nota vi attende su Amazon per quanto ne concerne l’acquisto di un Apple MacBook Air da 15 pollici, un prodotto estremamente recente, essendo disponibile con processore Apple M3 è stato presentato giusto nel 2024, che integra allo stesso tempo un display Liquid Retina da 15,3 pollici di diagonale, risultando a tutti gli effetti uno dei modelli dal miglior rapporto qualità/prezzo tra quelli attualmente in circolazione.

Sotto il cofano, al netto delle specifiche tecniche già elencate, ricordiamo essere presente un SSD da 256GB, che permette di accedere molto rapidamente a tutti i dati salvati sullo stesso, oltre a 8GB di RAM, per una migliore gestione dell’apertura cumulativa delle applicazioni stesse. La fotocamera, integrata nella parte alta del display, permette la realizzazione di video a 1080p, definiti comunemente in FullHD, con supporto al touchID per un accesso rapido e sicuro al sistema stesso.

Apple MacBook Air: il prezzo più basso degli ultimi mesi

E’ arrivato il momento di mettere mano al proprio salvadanaio per iniziare a pensare di acquistare un Apple MacBook Air, in questi giorni uno dei notebook più desiderati e richiesti dal pubblico viene commercializzato con un risparmio di quasi 150 euro sul prezzo originario di 1649 euro. In altre parole, coloro che premeranno questo link per completare l’acquisto, potranno spendere 1520,99 euro. La garanzia del dispositivo che si riceverà è sempre di 2 anni dalla data di consegna, e coprirà solamente i difetti di fabbrica, non i danni, eventualmente causati dal consumatore stesso.

All’interno della confezione, oltre al suddetto MacBook Air, il consumatore avrà occasione di trovare un alimentatore USB-C, con due porte USB-C nella parte posteriore, ed un cavo USB-C a MagSafe 3, la cui lunghezza si aggira comunque attorno ai 2 metri complessivi.