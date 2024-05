Netflix, ecco quali sono i provider più veloci per usare la piattaforma

Col passare del tempo Netflix ha assunto un ruolo sempre più centrale nella vita degli utenti che infatti sono diventati dipendenti dalla piattaforma. È sempre più alto il numero di persone che ogni giorno dà un’occhiata alla piattaforma streaming più famosa al mondo.

I numeri continuano a crescere benché ci siano stati dei cambiamenti che hanno fatto storcere il naso a milioni di utenti. Netflix ha modificato le sue regole rendendo impossibile la condivisione delle password tra i suoi utenti se non nello stesso nucleo familiare. Questo, secondo alcuni, avrebbe dovuto portare ad un calo ma non è stato così: i numeri della piattaforma streaming sono aumentati a dismisura.

Oggi però si parla delle statistiche mensili che riguardano l’indice di velocità ISP della piattaforma. All’interno di questo report si riesce a capire l’entità della velocità media delle connessioni in tutto il mondo, potendo fare dunque un confronto tra diversi paesi. Si ottiene dunque una classifica di tutti i provider per far capire quale di questi garantisce un’esperienza migliore su Netflix durante lo streaming.

Netflix mette in campo le sue forze migliori con alcuni provider, ecco le classifiche

Avere più velocità secondo l’indice ISP su Netflix, significa avere una qualità dell’immagine nettamente migliore. Ovviamente in questo modo non esisteranno interruzioni di alcun genere e soprattutto ci saranno più possibilità.

Stando a quanto riportato dai dati ufficiali, l’Italia è ufficialmente parte di ben 34 paesi che occupano al momento la prima fascia della classifica con la connessione media in download più veloce pari a 3 Mbps. Questo dato è attribuito alla velocità minima che Netflix consiglia per il download.

Per quanto riguarda invece i provider che hanno dato di più durante l’ultimo mese di aprile 2024 per quanto riguarda i dati raccolti da Netflix, la prima fascia vede in cima Fastweb, Iliad, Sky WiFi, Telecom Italia e Vodafone Italy.