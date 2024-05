Da qualche mese si parla spesso dell’idea di Samsung di rilasciare per la prossima gamma di GalaxyZ Fold 6, tre nuovi dispositivi. Tra questi uno doveva essere particolarmente economico. A rivelarlo erano stati diversi rumor online, rilasciati negli scorsi mesi. Sembra però che il nuovo Samsung FE potrebbe non arrivare. Cosa è successo?

Il Samsung Galazy Z Fold 6 FE potrebbe essere bloccato

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate mostrano un cambio di rotta per Samsung per il suo nuovo Galaxy Z Fold6 FE. Il motivo di questo possibile annullamento riguarda l’incertezza sul suo successo commerciale. Nello specifico, tra le ragioni c’è il timore che manchi una certa differenziazione del dispositivo rispetto a tutti gli altri modelli della gamma.

Alcune indiscrezioni emerse negli ultimi tempi, infatti, avevano evidenziato che la versione FE risulterebbe piuttosto simile al Z Fold 6 “base”. Sembra che, anche se Samsung sia intervenuto per rimuovere la S–Pen, lo spessore è comunque rimasto invariato. Mentre la principale peculiarità del dispositivo doveva essere proprio quella di avere uno spessore ridotto.

A tal proposito, sembra che Samsung abbia condotto alcuni test relativi alla piega del display del nuovo Galaxy X Fold 6 FE e che aveva optato per una certificazione contro acqua e polvere. Questi sforzi però non sono risultati abbastanza visto che l’azienda sudcoreana ha da subito capito che il suo nuovo smartphone non sarebbe stato in grado di eguagliare lo spessore esiguo degli esemplari prodotti dai suoi principali rivali cinesi. Tra questi troviamo, ad esempio, il nuovo Huawei Mate X3, con i suoi 11,08 mm di spessore da chiuso.

Al momento questa sembra essere la situazione generale relativa al dispositivo Galaxy Z Fold più economico della gamma proposta dall’azienda sudcoreana. È importante ricordare che si tratta solo di rumor. Quindi non è possibile confermare nulla fino a quando Samsung non rilascerà informazioni concrete a riguardo. Inoltre, non è da escludere che Samsung decida di rimandare di un anno il rilascio del nuovo smartphone.