Quante volte hai sentito parlare di qualcuno che ha perso o al quale è stato rubato lo smartphone? È un problema serio qui in Italia, e sembra che una gran parte di quegli smartphone finisca chissà dove, a volte persino in Africa. Secondo Assoutenti, molti di quei telefoni vengono localizzati proprio lì, facendo sorgere sospetti su qualche rete criminale che opera a livello internazionale. Gabriele Melluso, il capo di Assoutenti, ha detto che la maggior parte di questi furti avviene nei posti pubblici come bar e discoteche. I più colpiti sono i giovani sotto i 24 anni, con il 45% di quei telefoni che spariscono appartenenti proprio a loro.

I furti sempre più frequenti e i collegamenti con l’Africa

Ma non è solo nei locali che si perdono i telefoni. C’è anche una crescente tendenza ai furti per strada. I criminali colgono l’occasione quando la gente sta usando il telefono, magari per una chiamata o per scrivere un messaggio. Lo rubano per tenere il telefono sbloccato e poi accedere a tutte le informazioni sensibili: foto, conti bancari, password e chi più ne ha più ne metta. E con queste informazioni, possono fare danni seri, anche rubando identità.

Melluso ha detto che il problema non è solo il valore economico degli smartphone, ma anche tutte le informazioni personali che ci teniamo dentro. Quindi, è come se perdessi il tuo portafoglio e dentro ci fossero le tue carte di credito, i tuoi documenti e le tue foto personali, tutto in una volta sola. Fa paura solo a pensarlo, vero?

E il fatto che una buona parte di questi telefoni finisca in Africa solleva un’altra questione inquietante. Potrebbe esserci un traffico organizzato dietro tutto questo, e non solo a livello nazionale, ma internazionale. Serve una risposta seria da parte delle autorità, perché è una cosa che coinvolge tutti noi.

La necessità di sentirsi più protetti

Per farla breve, il problema non è solo quello di perdere il telefono, ma anche quello di perdere tutti i dati preziosi che contiene. Un problema che coinvolge ogni anno sempre più persone. Quindi, cosa possiamo fare? Sicuramente dobbiamo essere più attenti, magari usando le funzioni di sicurezza del telefono. Ma anche le autorità dovrebbero fare la loro parte per fermare questa ondata di furti e proteggerci meglio. Alla fine, si tratta della nostra sicurezza, sia online che offline.