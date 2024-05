Audi A3 2024: un'eccitante evoluzione dell'auto iconica

L’azienda dagli anelli sovrapposti più famosa al mondo, la Audi, dimostra ancora una volta quanto lavori per proporre alla clientela sempre qualcosa di nuovo. Stavolta si tratta di un restyling della sua fantastica A3. Il modello è una vera è propria icona della società ed ora fa il suo debutto con una nuova variante allstrett, più raffinata ed ancora più accattivante di come la conoscevamo.

Gli aggiornamenti potrebbero non saltare subito all’occhio. L’Audi segue ancora la tradizione ed il modello preserva i tratti che lo hanno contraddistinto fino ad ora in un mercato in cui lo stile si evolve con una frequenza a dir poco assurda. La strategia di non cambiare drasticamente il design potrebbe essere accolto in maniera entusiastica dagli appassionati dell’A3 e di tutti coloro che apprezzano l”universo automobilistico. In fondo, parliamo di un “pezzo” ormai storico che ha avuto il suo debutto nel ’96.

Piccole migliorie che donano alla classica Audi maggiore tecnologia

La variante allstreet si distingue come un’opzione per un pubblico differente rispetto a quello solito. La nuova versione dell’Auto Audi è piuttosto compatta, ma ha un’altezza più elevata rispetto ad altre berline dall’aspetto sportivo. Con un rialzo di 30 millimetri e una taratura diversa delle sospensioni, l’A3 allstreet dona una guida più coinvolgente e sicuramente più confortevole, mantenendo al contempo quello spirito sportivo che l’ha resa tanto famosa.

Esteticamente, la A3 allstreet si differenzia per una griglia del radiatore nera opaca posizionata più in alto rispetto al modello precedente. Altri cambiamenti sono visibili nelle scanalature posteriori e nelle minigonne laterali più scure che creano un’aspetto più aggressivo e robusto a quest’Audi. L’A3 del 2024 ha diverse nuove opzioni all’avanguardia a livello tecnologico. Troviamo ad esempio l’accesso diretto all’app store e Amazon Alexa tramite il sistema di infotainment MMI Navigation Plus. C’è poi la “Functions on Demand” che consente ai conducenti di aggiornare e personalizzare le funzioni del veicolo tramite l’app myAudi, con opzioni in abbonamento estremamente flessibili. Dal punto di vista delle motorizzazioni, la nuova Audi prevede anche un motore ibrido plug-in per la A3 e la A3 allstreet.