Una campagna promozionale davvero molto interessante è stata lanciata da Esselunga fino al 17 agosto 2022, con validità estesa a tutti i punti vendita sul territorio nazionale, e sopratutto la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Il volantino, come al solito del resto, può essere sfruttato a prescindere dalla dislocazione territoriale, ricordando comunque essere legato ad un singolo prodotto, in quanto si tratta della solita offerta tech, commercializzato con garanzia di 24 mesi, e nella sua versione no brand (quindi aggiornamenti tempestivi ricevuti dal produttore stesso).

Esselunga: lo smartphone in promozione

Lo smartphone in promozione da Esselunga non poteva che essere un modello dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, stiamo parlando di Oppo A54s, oggi acquistabile con un esborso finale di 169 euro, nella variante che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Gli utenti che non conoscono il prodotto in questione, devono sapere essere dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici (risoluzione HD+), affiancato da una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da ben 50 megapxiel), come anche certificazione IPX4 per protezione contro schizzi d’acqua e polvere, chip NFC per i pagamenti mobile, una batteria da ben 5000mAh per una autonomia ben superiore alla media, per finire con il sensore di impronte laterali, per un rapido sblocco del dispositivo.

Come sempre quando parliamo delle offerte tech di Esselunga, ricordiamo che le scorte potrebbero essere limitate, di conseguenza si consiglia una rapida decisione, onde evitare di restare a bocca asciutta.