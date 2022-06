Nonostante il caldo e la voglia di estate, i film e le serie TV in streaming continuano ad attirare gli utenti. Nuovi contenuti arrivano settimanalmente sulle piattaforme attive in Italia e scegliere diventa sempre più difficile.

Grazie ai dati raccolti dal team di JustWatch, possiamo scoprire quali sono i migliori film e serie TV disponibili in streaming. I dati sono stati elaborati per ottenere due TOP 10 che rispecchiano l’indice di gradimento dei contenuti in relazione al mese di maggio 2022.

In entrambe le TOP 10 è possibile trovare tutti i film e le serie TV disponibili sulle piattaforme di streaming attive nel nostro Paese. Basterà fare una ricerca su Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video, solo per citare i principali, per trovare i seguenti show.



I ragazzi di JustWatch hanno svelato i 10 migliori film e serie TV più viste in streaming a maggio 2022

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun Spider-Man: No Way Home The Batman Uncharted No Time to Die Diabolik Ghostbuster: Legacy Ennio Freaks Out Jurassic World – Il Regno Distrutto

TOP 10 – Serie TV in streaming

This Is Us How I Met Your Father Stranger Things Doctor Who Naruto Obi-Wan Kenobi Game of Thrones – Il trono di spade Westworld – Dove tutto è concesso Scissione Bang Bang Baby

Ormai sembra essere una costante che la classifica TOP 10 dei film abbia in cima Top Gun. Il motivo è legato al debutto nei cinema di Top Gun: Maverik, sequel che arriva a distanza di oltre 30 anni dall’originale. La storia è incentrata sempre su Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) che torna come insegnante per addestrare una nuova generazione di piloti di aerei da combattimento della Marina Americana.

Per quanto riguarda la TOP 10 delle Serie TV, il mese di maggio ha premiato This Is Us. Si tratta di una serie corale che segue le vicende di una famiglia in diversi archi temporali. Nella serie viene mostrata la storia di due novelli sposi che attendono l’arrivo di tre gemelli che successivamente diventeranno i protagonisti.