Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: colori disponibili e opzioni di memoria

Dopo che la Samsung ha dato il suo annuncio ufficiale sul rilascio dei il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6 a luglio, chiunque sia amante di questi fantastici smartphone pieghevoli freme per saperne di più. Le indiscrezioni sono ormai sempre più dettagliate e quasi ci permettono di “vedere” i device nella loro interezza immaginandoli e visualizzandoli attraverso lo schermo del pc o del cellulare.

Ross Young, analista e CEO della Display Supply Chain Consultant, è stato uno dei primi a comunicare quali saranno le colorazioni disponibili. Le informazioni non sono state ancora confermate dalla Samsung, eppure le sole ipotesi di Young hanno creato speculazioni e dibattiti in tutta la community. tra i primi a riportare le possibili colorazioni di questi dispositivi. Sebbene ancora non confermate ufficialmente, le informazioni di Young hanno dato vita a speculazioni e ipotesi tra gli appassionati.

I Samsung pieghevoli avranno più colori ma stessa memoria dei precedenti?

Il Galaxy Z Flip6, con il suo design compatto e pieghevole che entra facilmente in qualunque tasca, potrebbe avere colori mai visti fino ad ora, a dir poco sorprendenti. I rumor suppongono che lo smartphone Samsung sarà disponibile in Light Blue, Light Green, Yellow e Silver. La versione Light Green sarà chiamata “Mint”, menta, mentre la variante Silver diventerà “Silver Shadow”. Le colorazioni Crafted Black, Peach e White potrebbero inoltre essere rivelate in seguito per coloro che acquisteranno i device solo tramite lo store ufficiale della Samsung, dando all’utenza l’occasione di avere dei pezzi particolari ed unici.

Il Samsung Galaxy Z Fold6, invece, ha uno schermo che si apre a libro, arrivando alle dimensioni di un piccolo tablet, ideale per chi lavora con il proprio smartphone. Anche in tal caso, a parere delle voci online, le colorazioni Crafted Black e White, saranno disponibili tramite lo store ufficiale. Le altre potrebbero essere Navy ed Silver Shadow, con l’aggiunta di una variante dai toni più delicati rosa chiaro, la Light Pink. Le colorazioni non sono totalmente nuove, in alcuni casi si hanno solo delle nomi diversi, probabilmente per motivi di marketing e dopo i feedback degli scorsi modelli Samsung.

Oltre alle colorazioni, Young ha comunicato che per il reparto archiviazione, a suo parere, non ci dovrebbero essere cambiamenti. Dunque, i due smartphone pieghevoli Samsung potrebbero essere venduti nelle versioni da 256 GB, 512 GB e 1TB soltanto per il Galaxy Fold 6.