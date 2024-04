Polestar Phone: il nuovo smartphone futuristico arriverà anche da noi?

Dopo tanta trepidante attesa, la Polestar, brand famoso per le sue auto, lancia il suo primo telefono entrando nel settore smartphone con un dispositivo innovativo e dal design elegante. Il Polestar Phone è equipaggiato con le più recenti tecnologie, possiede infatti, tra le tante cose, come processore lo Snapdragon 8 Gen 3. Questo device è praticamente un rebrand del Meizu 21 Pro che cerca di dare all’utenza una nuova esperienza di uso dei dispositivi mobili.

Passando alle specifiche tecniche generali, anche dal punto di vista hardware ritroviamo le stesse caratteristiche viste nel Meizu 21 Pro lanciato nel febbraio di quest’anno. Oltre al processore Snapdragon, lo smartphone ha una fotocamera posteriore da 50 MP, un sistema di ricarica cablata da 80 W, una ricarica wireless da 50 W ed anche una ricarica wireless inversa da 10 W.

Funzioni dotate di intelligenza artificiale per lo smartphone Polestar

Ciò che va a rendere il Polestar Phone uno smartphone con un certo “je ne sais quoi” sono le diverse funzioni smart. Queste sono in parte collegate all’intelligenza artificiale ed altre sono legate all’integrazione con le auto del brand. L’assistente vocale intelligente AI, la galleria IA per la generazione di foto e altre propongono un’esperienza avanguardistica, differente da molti altri smartphone. Per quanto riguarda l’integrazione con le vetture Polestar, il device mette a disposizione opzioni come l’interconnessione tramite Phone Link e l’apertura della vettura tramite UWB.

Alcune delle funzioni con IA non sono ancora presenti nello smartphone, ma verranno integrate nel futuro. Al momento, il telefono, inoltre, è compatibile solo con la Polestar 4. Purtroppo, il Polestar Phone non sarà disponibile in Europa. Esso verrà commercializzato soltanto in Cina ad un prezzo di 7.388 yuan, che equivale a circa 955 euro. Lo smartphone, seppur non sia per noi disponibile, è comunque un simbolo di innovazione nel settore degli smartphone, in grado di regalare un’esperienza integrata per coloro che posseggono le vetture Polestar. Non si sa per certo il parere sull’azienda su un’eventuale commercializzazione futura fuori i confini cinesi, il tutto dipenderà da quanto interesse verrà dimostrato nei confronti dello smartphone.