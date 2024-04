Mercedes G 580: tutti i dettagli sul nuovo fuoristrada elettrico

Al Salone di Pechino è stato presentato l’ultimo fuoristrada elettrico di Mercedes: Mercedes Classe G 580 con EQ Technology. Rispetto al concept EQG, la Mercedes ha preferito dare al fuoristrada il nome più tradizionale di Classe G 580. Purtroppo non conosciamo ancora i dettagli inerenti alla commercializzazione dell’auto nel nostro Paese, ma almeno sappiamo quali saranno i prezzi tedeschi. In Germania il prezzo base è di 142.621,50 euro, tuttavia l’acquirente può anche optare per una speciale Edition One proposta invece al costo di 192.524,15 euro. Il design dell’auto, invece, si basa sul recente restyling dell’iconico fuoristrada.

Ora le dimensioni della Mercedes sono ben diverse: essa parte dalla lunghezza di 4.624 mm, passando per la larghezza di 1.931 mm e i 1.986 mm in altezza. Il passo è invece di 2.890 mm. Il peso è di 3.085 kg e la profondità è poi di 850 mm. Gli angoli di attacco e di uscita sono rispettivamente di 32° e 30,7°, mentre l’altezza da terra tra le linee degli assi è almeno 250 mm.

Mercedes Classe G 580: le specifiche

Lo stile di questa auto elettrica conserva la personalità distintiva della Classe G Mercedes e si in contemporaneo distingue per una griglia chiusa con un bordo illuminato, cerchi e un cofano specifico appena rialzato. Come visibile facendo un confronto con il modello presentato al Salone di Monaco 2021, al posto della ruota di scorta monta un box per i cavi di ricarica o qualsiasi altro oggetto.

Il Mercedes Classe G 580 è dotato di un powertrain che ha quattro motori elettrici, uno per ruota, per una potenza totale di 432 kW e 1.164 Nm di coppia. Grazie alla motorizzazione, il fuoristrada elettrico può accelerare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e la velocità massima sarà di 180 km/h, ma limitata elettronicamente. Al momento dell’acquisto il guidatore sceglierà tra cinque programmi di guida: Comfort, Sport, trail, Rock e Individual che vengono selezionati tramite l’Electric Dynamic Select. Inoltre, la casa automobilistica offre agli acquirenti l’opzione G-Roar che fornisce l’effetto sonoro di un motore V8. Il powertrain ridotto, come altro pro, consente all’auto di avere un’aspetto simile quasi ad una Jeep, con un tetto piatto ideale per le valige o per le bici.

La batteria da 116 kWh è composta da 12 moduli e 216 celle, ed è sufficiente per 473 km di autonomia nel ciclo WLTP. Al fine di proteggere la batteria, i tecnici Mercedes l’hanno dotata di una solida protezione dell’aspetto del sottoscocca in carbonio. Poiché il modello è dotato di quattro motori, le caratteristiche di guida in fuoristrada sono notevolmente migliorate. Il modello è dotato di un’elevata capacità di guida denominata Torque Vectoring virtuale e di un Crawler fuoristrada intelligente.