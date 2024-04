Ormai stanno prendendo sempre più piede le auto elettriche per svariate ragioni di livello ambientale e convenienza. Infatti si stanno rinnovando e sviluppando sempre più i componenti e tutto ciò che caratterizza l’auto elettrica. Il passo da gigante che verrà fatto è con l’introduzione della “batteria miracolosa”, ovvero un “powertrain”. Quest’ultima si ricaricherà in tempi rapidissimi e avrà un elevata autonomia, in modo tale da convincere gli ultimi scettici al riguardo.

La batteria miracolosa, darà più autonomia con meno tempi di ricarica, vediamo quando arriverà.

Oggi tutte le aziende stanno cercando di correre contro il tempo cercando di sviluppare il prima possibile questa batteria. Come sempre però i cinesi sono molto avanti rispetto a noi, perchè hanno già pronta la prima batteria a stato solido in serie. A vincere questa sfida tra industrie è stata la Nio, società cinese, che è stata in grado di sviluppare una batteria con potenza di 150kWh e che garantisce un autonomia di ben 1000km. La batteria inizierà ad essere disponibile molto a breve perchè hanno deciso che sarà messa sull’ET7 già dalla metà di quest’anno. Ipoteticamente quindi si potrebbe pensare tra un paio di mesi. Questa tecnologia così avanzata però è molto costosa perchè frutto di una lunga ricerca.

Questo pacco di batterie a stato solido ha un ipotetico costo di 40mila euro circa, quindi la ET7 non sarà un auto a buon mercato Made in China, ma comunque si tratta di uno step molto importante per progredire con questa tecnologia. Molte case produttrici infatti stanno lavorando su delle nuove batterie. Per esempio la BMW, che recentemente ha venduto ben un milione di auto elettriche, sta cercando di sviluppare nuove batterie confermandosi così una delle meglio aziende sul mercato green. I bavaresi inoltre monteranno le batterie cinesi EVE dall’anno prossimo, in parallelo con l’uscita delle auto elettriche della linea Neue Klasse. Questo tipo di batterie anche se con maggior peso si ipotizza una durata maggiore. Anche case come Hyundai, Mercedes, VW e Toyota stanno lavorando su batterie innovative, quindi in futuro ci aspetteremo una rivoluzione sul mercato dell’elettrico.