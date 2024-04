L’operatore telefonico italiano WindTre propone anche per i suoi clienti di rete fissa delle occasioni davvero uniche. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di rendere disponibile per questa tipologia di clienti una super offerta di rete mobile. Si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra 5G. Una delle ultime novità riguarda il metodo di pagamento prescelto. Gli utenti potranno infatti ora decidere di utilizzare anche per questa offerta il pagamento tramite credito residuo.

WindTre MIA Unlimited x Super Fibra 5G ora per i clienti di rete fissa dell’operatore

In questi ultimi giorni è tornata disponibile per alcuni clienti di rete fissa di WindTre una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci riferiamo all’offerta mobile denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra 5G. Quest’ultima è già stata proposta in passato per questa tipologia di clienti, ma ora c’è una novità.

Gli utenti che attiveranno questa offerta potranno infatti scegliere come metodo di pagamento anche il credito residuo. Fino a qualche tempo fa, invece, era possibile selezionare soltanto il metodo di pagamento automatico Easy Pay. Gli utenti potranno inoltre scegliere tra due versioni di questa super offerta. La prima ha un costo di 6,99 euro al mese.

Nello specifico, quest’ultima include fino a 100 SMS da inviare verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e giga senza limiti per navigare con connettività 4G. In alternativa, è disponibile anche la versione da 9,99 euro al mese. La differenza sostanziale di questa versione è che offre la possibilità di navigare con giga senza limiti anche sulle nuove reti di quinta generazione. Oltre ai minuti di chiamate illimitati, poi, gli utenti potranno utilizzare ogni mese anche 200 SMS verso tutti i numeri.

Ricordiamo che questa offerta mobile è solitamente proposta ad alcuni clienti di rete fissa di WindTre recandosi presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore.