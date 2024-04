Tutti i nuovi clienti del gestore WindTre non possono perdere l’occasione di attivare una delle offerte del momento così da poter acquistare uno smartphone 5G GRATIS. Attivando una nuova linea o richiedendo il trasferimento del numero da un altro operatore, WindTre permette di scegliere tra numerosissime offerte e tra queste le nuove opzioni con smartphone incluso nel prezzo.

I nuovi clienti potranno scegliere di acquistare uno smartphone a rate optando per la soluzione ideata dal gestore o per uno dei dispositivi presenti in listino. Nel primo caso, non sarà necessario sostenere alcuna spesa mensile, fatta eccezione per la spesa prevista per il rinnovo dell’offerta richiesta.

Le opzioni attualmente disponibili sono quattro e si differenziano l’una dall’altra principalmente per la quantità di Giga inclusa nel prezzo, per il costo di rinnovo previsto e per lo smartphone offerto dal gestore. La soluzione più economica è la WindTre Start 5G, che include un Samsung Galaxy A15 5G a costo zero!

Scopri la straordinaria offerta WindTre Start 5G!

La WindTre Start 5G è disponibile al costo di soli 12,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti del gestore, che potranno sostenere la spesa tramite servizio Easy Pay o tramite credito residuo (in questo caso si rinuncerà ai 200 GB di traffico dati al mese). La spesa di rinnovo permette di ottenere quantità illimitate di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I clienti potranno attivare l’offerta con o senza smartphone incluso. Scegliendo di ottenere il dispositivo incluso, sarà necessario andare incontro soltanto a una spesa iniziale di 12,99 euro per l’attivazione dell’offerta.

WindTre consente di effettuare l’acquisto della SIM tramite modalità differenti. Gli interessati possono infatti recarsi in uno dei punti vendita o procedere con la prenotazione online e il ritiro in negozio o effettuare l’acquisto direttamente online così da ricevere la SIM a casa tramite corriere.