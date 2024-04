Il protocollo di test effettuato dal team di DXOMARK sui display dei device elettronici si è aggiornato. Il cambiamento è stato voluto per poter valutare correttamente sia l’impatto dello schermo sul comfort visivo sia l’esperienza dell’utente.

Si tratta di un cambiamento molto importante che va a migliorare la qualità delle prove effettuate per ottenere valori sempre attendibili. L’upgrade si è reso necessario al fine di poter testare adeguatamente i device in continua evoluzione.

Di conseguenza, anche il sistema di punteggio di DXOMARK è stato modificato al fine di includere questi nuovi parametri. Entrando maggiormente nel dettaglio, c’è stata una semplificazione della struttura dei punteggi per renderli più immediati e di facile lettura.

DXOMARK ha aggiornato il protocollo per i test sui display dei device per valorizzare quelli meno dannosi per la vista degli utenti

Il punteggio generale è composto dalla somma dei valori quali: Leggibilità, Colore, Video e Touch. Per la Leggibilità, il team di DXOMARK riprodurrà le condizioni esterne all’aperto in laboratorio con valori in grado di raggiungere fino a 50.000 lux. Il Colore verrà testato in base al punto bianco e della gamma cromatica più fedele alla realtà.

Passando ai Video, il test andrà a valutare il contrasto percepito HDR attraverso una metrica appositamente realizzata. Il parametro relativo al Touch rimane esattamente com’è ora in quanto ritenuto affidabile e coerente.

Inoltre, DXOMARK ha introdotto anche l’Etichetta Eye Comfort che permetterà di sottolineare l’impatto del display sulla vista degli utenti. Nonostante ci siano vari modi per attenuare gli effetti nocivi, come il filtro luce blu, ogni produttore adotta una tecnologia differente.

Il team di esperti di DXOMARK ha voluto standarizzare i test su questi aspetto al fine di poter valutare quale siano gli schermi migliori per non affaticare la vista. Solo gli smartphone migliori potranno ricevere il badge Eye Comfort. Anche in questo caso, il test deve essere analitico e si basa su diversi parametri: