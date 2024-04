Logitech G ha confermato l’arrivo di una nuova edizione dei Logi PLAY DAYS, giornate dedicate a celebrare il brand attraverso una serie di promozioni esclusive su un’ampia gamma di accessori dedicati al gaming.

Dal 2 al 13 maggio sarà possibile scoprire tutte le promozioni valide sia sul sito del produttore ma anche presso i rivenditori e gli store online delle principali catene. I giocatori potranno trovare un’ampia varietà di offerte sulla gamma Logitech G con sconti che arriveranno fino al 40%.

Come dichiarato da DanucD, content creator: “I Logi PLAY DAYS sono un’opportunità entusiasmante per i gamer e gli streamer di sperimentare il meglio del gear gaming di Logitech G. Che si tratti del celebre G502 o di altri performanti device, Logitech G continua a ridefinire l’esperienza di gioco”.

Tra i vari prodotti in offerta spiccano certamente quelli appartenenti alla famiglia G502 già citata che ben si sposano con le esigenze dei gamer. Infatti, i mouse sono pensati per tutti coloro che hanno bisogno di un tracciamento ad alta precisione e della possibilità di personalizzare i pulsanti per adattarsi al proprio stile di gioco.

Inclusa tra le offerte anche la serie PRO che può contare sul mouse PRO X Superlight, sulle cuffie PRO X LIGHTSPEED e sulla tastiera G PRO. Si tratta della combinazione ottimale per tutti coloro che vogliono portare l’esperienza di gioco ad un livello superiore.

Gli utenti più esigenti potranno usufruire degli sconti per migliorare il proprio setup con la luce Litra Beam o con la tastiera G915. Tra gli sconti spicca anche quello dedicato a G Cloud la console cloud portatile di Logitech G.

Tuttavia, i Logi PLAY DAYS sono il modo perfetto per familiarizzare con le novità di Logitech G tra cui la PRO X 60. Si tratta di una tastiera al 60% pensata per i pro player del mondo eSport e per tutti coloro che vogliono una tastiera di qualità superiore.