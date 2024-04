La crescita di eFootball come titolo simulativo calcistico è inarrestabile. Il titolo creato da Konami Digital Entertainment ha raggiunto i 750 milioni di download in tutto il mondo e siamo certi che i numeri continueranno a crescere.

Tuttavia, il traguardo raggiunto è notevole e KONAMI vuole celebrarlo insieme a tutti i propri utenti. A partire dal 25 aprile e fino al 16 maggio, i giocatori saranno ricompensati con tanti bonus in game che andranno a premiare i più affezionati al titolo.

Attraverso una campagna in-game sarà possibile partecipare ad eventi esclusivi che permetteranno di ottenere oggetti e ricompense uniche. Tra le novità in arrivo spiccano certamente tre carte Epic dedicate a Lionel Messi. L’ambasciatore di eFootball arriverà nelle versioni: Big Time 27 Maggio 2009; Big Time 6 Maggio 2015 e Big Time 13 Dicembre 2022.

Inoltre, durante le tre settimane di celebrazioni, i giocatori che effettueranno l’accesso su eFootball potranno ottenere un 70 monete, 7 position training program e 7 skill training program. Come se non bastasse, a tutti gli utenti verrà offerta in omaggio la carta FC Barcelona Highlight Lewandowski che certamente renderà il proprio Dream Team sempre più potente.

Non mancheranno anche alcune sfide uniche che permetteranno di migliorare ulteriormente le proprie ricompense. Raggiungendo tutti gli obiettivi e completando le varie missioni sarà possibile ottenere un totale di 360.000 GP e 250 monete. L’esperienza accumulabile con tutte le sfide è di 102.000 Exp e sarà possibile conquistare anche 5 skill program e 3 Highlight: European Clubs Chance Deal.

Il periodo di festeggiamenti sarà anche utili per tutti coloro che volessero fare scorta di monete. Infatti, fino al 6 maggio l’acquisto di monete sarà scontato. Infine, KONAMI vuole celebrare la FC Internazionale Milano per la vittoria dello Scudetto. Ecco quindi partire una campagna dedicata che permetterà di ottenere una serie di carte “Highlight” dedicate ai giocatori dell’Inter.