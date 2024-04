Tesla ha davvero messo le carte in tavola nel mondo dei trasporti. Durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre del 2024, hanno tirato fuori dal cilindro una novità incredibile: la loro nuova app di ride-hailing. E sì, hanno deciso di sfidare direttamente Uber e Waymo.

La nuova app di Tesla

La mossa non è stata una sorpresa totale. Da tempo si vociferava che Tesla stesse pensando a un’app del genere per sfruttare le potenzialità autonome dei loro veicoli. Inizialmente si pensava che sarebbe stata una versione di Uber senza funzioni automatiche, ma alla fine hanno deciso che la guida autonoma è un must per l’applicazione. Anche se non siamo ancora al punto di poter fare viaggi senza un guidatore umano, i miglioramenti nel software di guida autonoma FSD v12 li hanno convinti a dare il via allo sviluppo dell’app.

L’app di Tesla sembra proprio una versione rivisitata di Uber, ma con qualche chicca in più per i possessori di veicoli Tesla. Ora puoi chiamare direttamente un’auto autonoma dall’app e addirittura regolare la temperatura e la musica mentre sei in viaggio. Sembra proprio un’esperienza creata su misura per gli utenti.

Ci sono però alcuni scettici che pensano che una guida completamente autonoma senza supervisione sia ancora un sogno lontano. Anche se ci siamo avvicinati, c’è ancora strada da fare.

Tesla ha anche annunciato che il servizio di ride-hailing sarà integrato direttamente nell’app Tesla già esistente, invece di essere un’app separata. Non hanno detto quando sarà disponibile, ma sembrano fiduciosi nel futuro. Però, tutto dipenderà dalla sicurezza e dall’affidabilità del loro software.

Il ride-hailing del futuro

Insomma, sembra proprio che Tesla stia cercando di cambiare le regole del gioco nel mondo dei trasporti. Sarà interessante vedere come reagiranno i concorrenti e se questa nuova app riuscirà davvero a rivoluzionare il settore del ride-hailing.