Dopo Oppo A3 Pro, il produttore tech Oppo si sta preparando per annunciare un nuovo dispositivo di fascia media. Il device in questione è il prossimo Oppo A3. Nel corso delle ultime ore, quest’ultimo è stato avvistato in rete sul noto sito cinese TENAA. Il suo avvistamento su questo sito non fa che segnalarci il suo imminente arrivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo A3, il nuovo smartphone di Oppo avvisato sul portale TENAA

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato in rete sul noto sito web TENAA uno dei prossimi smartphone a marchio Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo A3. Si tratta della versione base dello scorso Oppo A3 Pro, il quale era stato annunciato ufficialmente sul mercato ormai qualche settimana fa.

Sul sito web di TENAA lo smartphone è stato avvistato con il numero di modello PHT110. TENAA ha inoltre rivelato numerose delle presunte specifiche tecniche di questo dispositivo. Tra queste, sembra ormai confermato che a bordo del prossimo Oppo A3 ci sarà un display con tecnologia SuperAMOLED e con una diagonale pari a 6.67 pollici e con una risoluzione pari a 1080p. Non ci sono molti dubbi riguardo la presenza di una elevata frequenza di aggiornamento dello schermo, ma per il momento non abbiamo conferme da parte dell’azienda.

Otre a questo, il comparto fotografico di questo dispositivo dovrebbe essere affidato ad un sensore fotografico principale da 50 MP e da un sensore macro da 2 MP. Per il momento, non ci sono informazioni riguardanti il processore che troveremo a bordo di questo dispositivo. Tuttavia, ricordiamo che il fratello maggiore Oppo A3 Pro è invece alimentato dal potente soc MediaTek Dimensity 7050. Quello che è certo è che ci saranno numerosi tagli di memoria disponibili al momento del suo debutto. Dal punto di vista dell’autonomia, invece, non dovrebbe mancare una batteria molto capiente da 5000 mah.