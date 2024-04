In relazione alle incertezze del mercato evidenziate negli ultimi mesi, Samsung ha deciso di introdurre una nuova politica aziendale. Nel dettaglio, con suddetto intervento il gigante tecnologico sudcoreano ha annunciato l’arrivo della settimana lavorativa di sei giorni per i suoi esecutivi. La decisione è arrivata come conseguenza dei risultati finanziari decisamente deludenti ottenuti lo scorso anno. A questi si sono unite anche le recenti preoccupazioni economiche in cui troviamo l’aumento dei costi di prestito, la svalutazione della valuta coreana e il rincaro dovuto ai prezzi del petrolio.

A riportare la notizia è il quotidiano economico The Korea Economic Daily. Un dirigente Samsung, in un intervento alla testata coreana ha dichiarato che la decisione serve sostanzialmente per tamponare e superare la crisi stessa.

I dirigenti Samsung ora lavorano di più

Oltre alle difficoltà economiche, l’azienda coreana si trova anche al centro di un mercato concorrenziale ferrato. Al momento Samsung sta, ad esempio, affrontando la concorrenza relativa alla produzione di chip di memoria ad alta larghezza di banda. Quest’ultimi sono necessari per l’elaborazione dell’AI.

Dunque, Samsung ha dichiarato che dopo aver vissuto il suo peggior anno finanziario in più di un decennio ha finalmente segnalato il suo primo utile in cinque trimestri. Dettaglio registrato dopo rimbalzo della domanda di chip.

Alcuni dei dirigenti di Samsung avevano già deciso deliberatamente di lavorare sei giorni a settimana per poter sopperire alla situazione di crisi. Ora invece, come dichiarato da The Korea Economic Daily, anche gli esecutivi che lavorano in altre affiliate Samsung come Electronics, SDI e SDS saranno tenuti a lavorare un giorno in più. Per il momento non è previsto che accadrà lo stesso anche per i dipendenti al di sotto del livello esecutivo.

Queste decisioni mettono in evidenza l’impegno dell’azienda per migliorare la propria situazione considerando il periodo di crisi che sta attraversando. Il mercato attuale sembra incerto e la determinazione di Samsung intende rafforzare le prestazioni aziendali per poter superare in modo proattivo le sfide attualmente presenti.