Vodafone, le offerte di aprile: come avere 50 GB gratis con le Silver

La miriade di aspetti che sono cambiati rispetto ad un tempo riguardo alla scelta di un gestore, oggi mette certamente alcune realtà in posizione di vantaggio rispetto ad altre. Più gestori infatti, pur essendo stati snobbati in passato, oggi sono diventati fondamentali, il vero metro di paragone per la scelta finale. I virtuali stanno riuscendo ad influenzare molto il mercato, tenendo però molto alto l’interesse a migliorare di alcuni provider, come Vodafone.

Servirà davvero qualcosa in più alla concorrenza questa volta per mettere i bastoni tra le ruote all’azienda anglosassone. È infatti arrivata una nuova campagna promozionale fatta di offerte famosissime. Le Silver tornano e riportano ordine in casa Vodafone a colpi di giga ma non solo.

Vodafone, con queste offerte il rientro è assicurato: ecco come sono le Silver

Venendo al dunque, bisogna descriverle davvero bene in quanto ci sono più dettagli di cui tener conto. La Vodafone Silver 100 è la prima proposta, quella che ogni mese costa solo 7,99 €. Al suo interno l’utente che la sceglie trova tutto, minuti senza limiti verso chiunque, SMS senza limiti e 100 giga al mese con il 4G attivo.

Segue in lista la Vodafone Silver 150, offerta praticamente identica a quella precedente ma con 150 giga al mese in 4G. Il prezzo è di 9,99 € mensili anche se in entrambi i casi c’è una grossa agevolazione. Solo il primo mese infatti consente di avere un prezzo di soli 5 € in tutti e due i casi.

Chi ritiene che tali contenuti siano pochi in termini di connessione ad Internet, può sottoscrivere il servizio SmartPay. Con questa opportunità si possono avere 50 giga in più da sommare a quelli delle due offerte. Il servizio in sé serve per effettuare automaticamente la ricarica ogni mese.

Ovviamente queste offerte non possono essere scelte da tutti, ma solo da due frange di gestori. Vodafone consente di scegliere queste soluzioni solo a chi proviene da Iliad o dai gestori virtuali.