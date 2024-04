Secondo quanto emerso online sembra che LG stia per rivoluzionare il settore tecnologico e nello specifico il mercato dei monitor da gaming. Il produttore ha infatti dichiarato che la divisione LG Display che si occupa di questi dispositivi sta per produrre in serie i suoi nuovi pannelli OLED dedicati al gaming. Questi dispositivi presenteranno frequenza di aggiornamento e risoluzione variabile.

Nuovi pannelli OLED per LG

Wccftech ha diffuso un comunicato in cui ha messo in evidenza che l’azienda ha iniziato proprio questo mese la produzione in serie dei pannelli da 31,5 pollici. L’obiettivo di LG è quello di accelerare la spunta verso il mercato dei display da gaming di fascia alta con dei prodotti che siano di nuova concezione.

Il nuovo pannello OLED permetterà agli utenti LG di scegliere in modo libero tra una frequenza di aggiornamento elevata (FHD/480Hz) ed una ad alta risoluzione (UHD/240Hz) in base al contenuto da trasmettere. L’azienda ha spiegato che nella modalità ad alta frequenza di aggiornamento gli utenti avranno la possibilità di sfruttare al massimo i videogames caratterizzati da framerate elevato con gli FPS o anche quelli da corsa. Mentre per quanto riguarda la modalità ad alta risoluzione questa permette di ottenere un’esperienza che sia molto più coinvolgente. Sia mentre si guardano film, sia per i contenuti 4K ad alta definizione.

E non è tutto. Il monitor in questione sarà dotato anche delle tecnologie proprietarie come la META 2.0. Quest’ultima si basa sul Micro Lens Array e sul Thin Actuator Sound. Ma quando arriveranno questi nuovi sistemi? Sembrerebbe che il lancio da parte di LG potrebbe verificarsi entro la fine dell’anno. Non si sa nulla invece sul possibile prezzo dei nuovi monitor da gaming. Dunque, tutti i gamer e gli utenti interessati non possono fare altro che attendere con ansia che l’azienda rilasci ulteriori informazioni riguardo il nuovo lancio.