È un periodo ricco di sorprese per l’operatore telefonico italiano TIM. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, l’operatore renderà disponibile una super promozione per alcuni suoi già clienti. L’operatore renderà infatti disponibile l’offerta mobile denominata TIM xTe 200 Giga Silver. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente ma che sarà attiva soltanto per un breve periodo di tempo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM xTe 200 Giga Silver, nuova super offerta per alcuni già clienti

Nel corso dei prossimi giorni, l’operatore telefonico italiano TIM renderà disponibile una super promozione per alcuni suoi già clienti. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile TIM xTe 200 Giga Silver. Come spesso proposto dall’operatore, anche questa volta ci troviamo di fronte ad un’offerta davvero eccezionale e a basso costo. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti pagare un costo di soli 4,99 euro.

Tuttavia, come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta limitata nel tempo. L’offerta in questione sarà infatti valida soltanto per un mese dalla sua attivazione. Al termine del mese, l’offerta si disattiverà in automatico. Ad un costo di 4,99 euro, gli utenti potranno utilizzare per un mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore rimangono disponibili tante altre offerte mobile dell’operatore. Tra queste, c’è anche l’offerta di rete mobile denominata TIM 5G Power Smart. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 1000 SMS verso tutti i numeri. Rimane poi anche l’offerta TIM Young 5G che arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate e fino a 200 SMS da inviare sempre verso tutti i numeri.