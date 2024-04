Samsung si sta preparando al debutto della famiglia Galaxy Watch 7 e la nuova serie di smartwatch dell’azienda coreana sarà tecnologicamente molto avanzata. A confermalo sono alcune nuove indiscrezioni trapelate proprio in queste ore.

Infatti, stando a quanto emerso, sembra che il gigante coreano sia intenzionato a migliorare le feature dedicate alla salute. Entrando maggiormente nello specifico, Samsung potrebbe introdurre sui Galaxy Watch 7 dei sensori dedicati al rilevamento del glucosio nel sangue.

L’indiscrezione è legata ad un recente incontro tra Hon Pak, vicepresidente senior dell’azienda coreana, con i membri del consiglio di Samsung Health. I vertici del brand avrebbero discusso proprio sul monitoraggio della glicemia e sull’integrazione delle funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale nei dispositivi wearable.

Samsung vuole rendere i Galaxy Watch 7 dei wearable salvavita per i diabetici grazie al monitoraggio continuo della glicemia

Se queste voci dovessero trovare conferma, si tratterebbe di un importante feature per gli smartwatch Samsung. Infatti, il monitoraggio del glucosio nel sangue potrebbe diventare una funzionalità salvavita per le persone affette da diabete. Per tutti gli altri utenti, invece, si sbloccherebbe un ulteriore parametro per valutare il proprio stato di salute come il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue e il monitoraggio del sonno.

I vantaggi di monitorare la glicemia attraverso uno smartwatch sono molteplici. Il valore del glucosio sarebbe controllato continuamente attraverso il device. I dati, inoltre, sarebbero immediatamente accessibili sul proprio smartphone in pratici grafici.

Un aspetto da non sottovalutare è legato all’evoluzione tecnica e pratica del controllo della glicemia che non sarebbe più invasiva. Infatti, non sarebbe più necessario ricorrere ai device tradizionali che prevedono una puntura sul dito, facilitando nettamente l’operazione di controllo.

Purtroppo, al momento si tratta solo di voci non confermate. Sicuramente Samsung sta lavorando all’implementazione di queste feature e speriamo che possano essere presenti già al lancio della famiglia Galaxy Watch 7. Non resta che attendere il prossimo evento Galaxy Unpacked previsto per il 10 luglio.