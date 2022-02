BNL e Intesa Sanpaolo: nuova truffa phishing, ecco come rubano soldi dai conti

Intesa Sanpaolo ha passato gran parte del tempo durante gli scorsi anni a perfezionare metodi per implementare la sicurezza del suo pacchetto clienti. Sono tanti coloro che si servono di un conto della nota banca italiana, la quale è leader assoluta nel settore.

Allo stesso tempo, nonostante tutti i mezzi di sicurezza disponibili, la banca non può fare nulla nel momento in cui gli utenti lasciano prevalere la loro ingenuità. È questo il caso dell’ultimo tentativo di phishing che sarebbe andato a segno proprio perché molte persone avrebbero creduto realmente a ciò che il messaggio diceva.

Intesa Sanpaolo mette in guardia i suoi utenti: questo è il messaggio phishing che sta girando sul web

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :