Samsung Galaxy S24 FE, finalmente confermata l'esistenza

Il Samsung Galaxy S24 riempie i cuori degli utilizzatori già da gennaio scorso. Inoltre Samsung per tenere l’hype degli appassionati sempre ai massimi livelli, di solito, presenta la versione FE dei dispositivi top di gamma. Ma dove sono le presentazioni o i rumors a riguardo?

Quasi sicuramente, il fatto che ancora non girino voci che parlino del nuovo Samsung Galaxy S24 FE fa riflettere, soprattutto perché sta a significare che il nuovo dispositivo arriverà in ritardo rispetto ai suoi predecessori. C’è da mettere in conto, però, che lo scorso Samsung Galaxy S23 FE fu presentato insieme alla nuova versione Galaxy top di gamma. Inserito invece sul mercato italiano a ridosso del mese di Dicembre 2023.

Ma quindi che sicurezze abbiamo in mano?

In realtà i giornalisti della SamInsider hanno recentemente rivelato che il Galaxy S24 FE è stato registrato nel sito web di un carrier inglese. Per chi non lo sapesse lo smartphone è stato caricato in una compagnia che vende dispositivi elettronici, ma soprattutto, fornisce servizi di connettività mobile. Visto con il suo modello identificativo SM-S721U, il dispositivo in questione potrebbe essere più vicino di quanto ci potessimo aspettare. Inoltre l’ultima cifra “U” dovrebbe indicare la versione Global del dispositivo.

Stanno girando anche altre voci sul portale Android Headlines riguardanti lo sviluppo del Galaxy S24 FE. Ovviamente anche loro hanno annunciato il model number identico a quello presente sul sito del carrer inglese. Ma hanno anche svelato che ci saranno altre 2 versioni del dispositivo: quella destinata agli Stati Uniti: SM-S721B e l’altra per la Corea del Sud ed il Canada : SM-S721W.

Invece per quanto riguarda la parte delle specifiche tecniche del device si sa ancora troppo poco. Addirittura i leaker non hanno ancora confermato il SoC del Galaxy S24 FE. Quindi quest’ultimo potrebbe montare o l’Exynos 2400 o lo Snapdragon 8 Gen 3. Sicuramente il telefono sarà compatto, con uno schermo da 6,1 pollici ed il lancio dovrebbe verificarsi tra ottobre e gennaio.