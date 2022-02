Da tempo circola una truffa Intesa Sanpaolo che ha già mietuto molte vittime. Le forze dell’ordine ci avvertono su come funziona l’inganno.

La truffa di Intesa Sanpaolo sfrutta il nome della banca, ma è concepita, come è facile immaginare, da alcuni cybercriminali.

Questi agiscono inviando un messaggio agli utenti, anche casualmente, a persone che magari non hanno nulla a che fare con la banca in questione. La truffa consiste in una comunicazione che viene spacciata per ufficiale e che avverte i soggetti raggiunti da questo messaggio truffa dell’esistenza di un grave problema.

Ovviamente non c’è niente di vero. È solo un tentativo di phishing, ovvero rubare informazioni personali e dati sensibili come pin e codici personali inducendo gli utenti a fornirli da soli.

Ecco il contenuto della mail da non aprire assolutamente

Fai attenzione nel caso in cui ricevi un messaggio di posta elettronica intestato a Intesa Sanpaolo. La Polizia Postale ha già raccolto diverse denunce di chi purtroppo è finito nella rete dei malviventi. Ricordiamoci come l’istituto bancario sia completamente estraneo a tutto questo.

Il testo è il seguente:

“Caro cliente,

Siamo spiacenti di informarti che abbiamo deciso di sospendere le tue operazioni sul nostro sito e sulla tua carta in quanto hai ignorato la precedente richiesta di conferma della tua identità e attivazione dei servizi DSP2 che è ormai lo standard europeo.

Per poter riutilizzare la tua carta, ti preghiamo di confermare le informazioni fornite sul nostro sito al momento della tua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà al nostro sito nella sezione dedicata ai controlli.

È richiesto un aggiornamento di un giorno.

Vi ringraziamo in anticipo per il vostro tempo.”