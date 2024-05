Il produttore tech Vivo continua a svelare senza sosta tanti nuovi dispositivi. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia medievale ma con alcune caratteristiche degne di nota, come la certificazione di impermeabilità IP54, ovvero il nuovo Vivo Y18. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo stupisce ancora annunciando il nuovo Vivo Y18 con certificazione IP54

Nel corso delle ultime ore si è aggiunto un nuovo interessante dispositivo dispositivo catalogo del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y18, annunciato in queste ore per il mercato mobile. A contraddistinguerlo, come già detto, è la presenza di notevoli feature nonostante si tratti di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato.

Come già accennato in apertura, infatti, il nuovo device di Vivo vanta la presenza della certificazione di impermeabilità IP54. Si distingue inoltre per il look ed il design piuttosto curati, con una backcover disponibile in diverse colorazioni e con particolari rifiniture. Nello specifico, le colorazioni disponibili sono Gem Green e Space Black.

Dal punto di vista tecnico, troviamo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.56 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. In alto al centro è collocato un piccolo notch a goccia dove trova posto una selfie camera da 8 MP. Sul retro sono invece presenti due sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP. Le prestazioni sono invece affidate al soc MediaTek Helio G85 con tagli di memoria che includono fino a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Tra le altre caratteristiche, troviamo una batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 15W e il sistema operativo Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Vivo, ovvero la FuntouchOS in versione 14.

Per il momento l’azienda non ha rivelato la disponibilità ed i prezzi del nuovo Vivo Y18.