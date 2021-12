UniCredit: a rischio migliaia di utenti, la comunicazione fa perdere soldi dal conto

Unicredit è finita ancora una volta al centro delle critiche anche se non c’entra realmente nulla con quello che sta accadendo. Alcuni truffatori avrebbero creato un messaggio, che è stato poi diffuso, il quale riuscirebbe ad utilizzare il nome della nota banca per provare a far credere agli utenti che quella alla quale si ritrovano davanti sia una comunicazione.

Unicredit finisce ancora una volta per contrastare una truffa phishing che ruba soldi dai conti

In basso c’è il messaggio che finge di essere una comunicazione da parte della nota banca ma che realtà vuole rubare solo le credenziali di accesso per svuotare i conti degli utenti.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT