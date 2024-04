Qualcosa si muove sul fronte mercato degli smartphone, nel dettaglio parliamo dell’asse Cina-Europa che vede l’arrivo di un nuovo smartphone ma che di nuovo ha solo il nome, parliamo di OnePlus Ace 3 Pro che, in Europa, potrebbe essere il tanto discusso e annunciato OnePlus 12T, un po’ come accaduto per Ace Pro che in realtà era il 10T, nulla di sicuro per dal momento che all’appello non abbiamo l’11T aka Ace 2 Pro.

Ace 3 Pro andrà a completare la serie Ace di quest’anno, costituita dai modelli Ace 3, 12R per il mercato europeo e Ace 3V, annunciati rispettivamente a gennaio e marzo, per l’arrivo di Ace 3 Pro, come accaduto per Ace Pro e Ace 2 Pro, probabilmente dovremo attendere Agosto per la presentazione cinese e la fine dell’anno per l’arrivo nel mercato europeo come 12T.

Caratteristiche

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il device sarà a tutti gli effetti un top di gamma, vanterà infatti un display curvo 1,5K OLED con luminosità di picco a 4500 nits e refresh rate a 120Hz, frame in metallo e retro in vetro con inedito processo di rivestimento, al suo interno il cuore pulsante sarà il SoC Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria di archiviazione, per il retro si ipotizza la presenza di un sensore da 50MP accompagnato da uno zoom tele ottico 2x.

Per il resto sappiamo grazie ad alcuni rumors trapelati su Weibo che a bordo ci sarà una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica da 100W.

Non rimane che attendere la presentazione ufficiale anche per sapere il prezzo al dettaglio del dispositivo che in Europa potrebbe avere un prezzo leggermente più elevato a causa dei dazi sulle merci di importazione in arrivo direttamente dalla Cina, dunque la data da segnare è ad Agosto, fine anno per il resto del mondo.