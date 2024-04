Lycamobile è l’operatore virtuale che opera sulla rete di Vodafone. Il gestore, recentemente, ha annunciato l’arrivo delle sue SIM nei negozi appartenenti alla catena Unieuro. Il comunicato è stato pubblicato sui canali social di Lycamobile. Dunque, ora le schede SIM saranno disponibili in tutti i punti vendita ed includono già traffico dati. Dopo l’acquisto bisogna procedere con l’attivazione online per poterla utilizzare.

Come ottenere le SIM Lycamobile

L’annuncio è arrivato dopo un’altra comunicazione che annunciava l’arrivo delle SIM Lycamobile anche nei punti vendita Feltrinelli. Sono dunque due i punti vendita in cui gli utenti interessati possono recarsi per acquistare le schede telefoniche dell’operatore virtuale. A queste si uniscono anche le eSIM attivabili direttamente sulla piattaforma online di Lycamobile.

Il post dell’operatore, pubblicato su Facebook, Instagram ed X viene annunciato che ora tutti coloro che vogliono approfittare dei vantaggi offerti dal gestore virtuale. Il punto di forza, evidenziato nel post sono sicuramene i prezzi accessibili e la stabilità di connessione fornita grazie alla rete Vodafone.

Come anticipato, una volta acquistata la SIM bisognerà attivarla sul sito ufficiale dell’operatore. Qui sarà possibile selezionare anche una delle offerte che attualmente sono disponibili. Ogni scheda ricaricabile, acquistata in un negozio Unieuro o Feltrinelli, presenta 10 euro di credito incluso. Gli utenti possono utilizzarlo da subito per pagare la prima mensilità dell’offerta che verrà scelta. In questo modo sarà possibile utilizzare il proprio nuovo numero.

Al momento, l’operatore Lycamobile, operatore MVNO, garantisce una velocità fino a 60 mbps sia in 2G che in 4G. Sembra inoltre che presto potrebbe arrivare anche il 5G per le eSIM del gestore telefonico. Ad affermarlo è l’annuncio pubblicato dallo stesso operatore, ma non è ancora noto quando avverrà con precisione il rilascio effettivo di questa integrazione.

Gli utenti interessati ad attivare una SIM Lycemobile hanno dunque due opzioni. Recarsi in uno dei punti vendita indicati oppure sulla piattaforma online.