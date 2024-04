WhatsApp: una nuova importante aggiunta arriverà presto

Gli sviluppatori del team Meta, azienda proprietaria di WhatsApp, stanno lavorando ad una nuova funzione destinata al modo in cui l’utenza dell’app effettua le chiamate. Si tratta di un tastierino numerico che consentirà di telefonare anche coloro che non sono presenti nella nostra rubrica.

Nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android pare che l’azienda abbia infatti agito per agevolare il modo di comunicare con chi non è tra i contatti salvati. Tale novità si affianca in realtà ad una simile introdotta lo scorso anno che consente invece di avviare più rapidamente una chat con un numero sconosciuto senza doverlo per forza salvare. sta proseguendo i lavori per agevolare la comunicazione con i contatti non salvati.

Chiamare con il tastierino numerico sarà ora possibile su WhatsApp

Attraverso il nuovo aggiornamento, sarà possibile anche effettuare chiamate direttamente tramite WhatsApp, senza dover immettere il contatto nelle rubrica dello smartphone. La funzione può dimostrarsi utile quando si chiamano numeri di servizi o altri “utenti” di cui abbiamo temporaneamente bisogno. Lo strumento introduce un tastierino telefonico, tramite il quale gli utenti possono chiamare letteralmente chiunque.

Tale funzionalità potrebbe essere un notevole vantaggio anche quando si presentano situazioni in cui è necessario contattare rapidamente qualcuno. In questo modo si saltano infatti i passaggi di salvataggio e tutto ciò che solitamente bisogna effettuare prima. Con la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate tramite Internet protette da crittografia end-to-end, inoltre, si può esser certi di avere una maggiore sicurezza e privacy durante le chiamate. Per ora la nuova funzione WhatsApp è ancora in fase di sviluppo ed è disponibile solo per coloro che sono iscritti al programma Beta dell’app.

Sulle tempistiche di rilascio su WhatsApp standard, si sa nulla e lo stesso vale sulle modalità. Se il testing andasse come predetto, l’esperienza di chiamata degli utenti diverrebbe più completa e nettamente più semplice in caso di nuovi contatti. Bisogna solo capire se i feedback degli utenti del programma Beta saranno negativi o positivi.