UniCredit e Intesa Sanpaolo: truffa con un messaggio che svuota i conti

Nonostante siano cambiate molte cose nel mondo della finanza rapportato a quello di Internet, sussistono ancora delle problematiche. Queste vanno spesso ad interessare gli utenti, clienti di alcune banche in particolare, e il loro rapporto con l’home banking.

Molto spesso capita che qualcuno di loro infatti vada a credere ad alcuni messaggi in arrivo tramite e-mail o nelle chat. Si sovente di tentativi di phishing, i quali hanno l’unico obiettivo di far credere che la comunicazione provenga dalla banca ottenendo però le credenziali di accesso ai conti. In questo caso la banca presa di mira è Unicredit, visto il messaggio che segue qui in basso.

Truffa phishing ai danni degli utenti Unicredit: ecco il testo da tenere alla larga

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT